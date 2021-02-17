Врач назвал неожиданную опасность чеснока

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Диетолог Инна Заикина перечислила категории людей, которым чеснок противопоказан: язвенникам, страдающим панкреатитом или желчнокаменной болезнью. Однако не только люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта не стоит перебарщивать с эти продуктом.

Врач напомнила, что чеснок достаточно агрессивный, он стимулирует выделение желудочного сока и желчи, и при длительном употреблении может привести к опасным последствиям.

Частое употребление чеснока противопоказано, тем более на голодный желудок. Он вызывает активное выделение желудочного сока, а без пищи это вредно для слизистой, — цитирует Заикину kp.ru.

Он не менее опасен для людей с различными глазными заболеваниями, потому что один из побочных эффектов от поедания чеснока может стать затуманенность и нечёткость зрения.

Из-за избытка продукта в рационе также может появиться шум в ушах, сухость во рту и тяжесть в голове.

Но, при разумном употреблении чеснока, в крови снижается сахар, также он оказывает противовоспалительное и дезинфицирующее действие.

Правила питания в мороз нужно менять — это касается, в частности, людей, которые придерживаются диет, направленных на снижение веса, писал NEWS.ru. По словам врача-диетолога Анны Белоусовой, при сильных морозах организм «согревается» от жиров и углеводов, которые, как правило, убирают из рациона люди на диете.