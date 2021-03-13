Врач назвал идеальную для здоровья детей температуру в квартире

https://static.news.ru/photo/b8d68208-841f-11eb-928e-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Когда речь идёт о здоровье членов семьи и в особенности детей, выражение «погода в доме» — не просто красивый образ. Это действительно важный аспект, которому следует уделять внимание, рассказал соведущий передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук Андрей Продеус.

Он посоветовал поддерживать в помещении комфортную температуру в пределах от 18 до 22 градусов тепла. При этом, по его словам, заставлять детей носить дополнительные тёплые вещи, если дома не холодно, не следует. Если взрослые чувствуют себя хорошо при такой температуре, то и ребёнок не замёрзнет, пояснил он в публикации в Instagram.

Для здорового развития детей, добавил специалист, необходимо обеспечивать постоянный приток свежего воздуха. Для этого нужно либо регулярно проветривать помещения, либо использовать систему искусственной вентиляции.

Помимо прочего, теледоктор рекомендовал поддерживать влажность воздуха в пределах от 40% до 60%. Зимой, по его словам, воздух в квартирах бывает слишком сухим из-за включённого отопления. Это особенно вредно для самых маленьких членов семьи. В качестве решения проблемы подойдут увлажнители воздуха. Тем, у кого есть дети, этот прибор жизненно необходим, уверен Продеус.

Врач также посоветовал избавиться от «пылесборников», регулярно проводить влажную уборку и завести комнатное растение, которое будет очищать воздух.

Вместе с тем он предостерёг от другой крайности: слишком высокая влажность способствует развитию грибков.

Ранее, как писал NEWS.ru, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, почему «витамин для беременных» нужно принимать всем. По её словам, фолиевая кислота улучшает настроение и борется с раковыми опухолями.