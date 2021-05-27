Врач Мясников развеял мифы об опасных диагнозах

https://static.news.ru/photo/fcdc1c0c-a143-11ea-8132-fa163e074e61_660.jpg Фото: drmyasnikov/facebook.com

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян быть готовыми к «находкам неясной клинической значимости». При исследованиях эксперты могут найти те или иные проблемы, которые могут и не угрожать здоровью.

Что-то найдут, но насколько это мешает вам жить и что с этим делать, неясно. Это как чемодан без ручки — нести неудобно, а бросить жалко! И так раскручивается маховик дополнительных (неоправданных) исследований, — написал эксперт в Telegram-канале.

По словам ведущего телепрограммы «О самом главном», камни желчного пузыря обнаруживают у каждого десятого здорового человека, а камни в почках — у каждого десятого мужчины и каждой 20-й женщины. Грыжу межпозвоночного диска при отсутствии каких-либо болей в спине диагностируют почти у трети пациентов. У каждого второго человека на УЗИ могут случайно найти узлы щитовидной железы, добавил врач.

Ранее Мясников развеял мифы о болезнях суставов и методах сохранения их здоровыми. По его словам, проблемы с суставами ассоциируются со старением, но они возникают и развиваются в течение многих лет. Медик развеял миф о том, что соль оказывает на суставы разрушительное влияние, а холодец, например, наоборот, обеспечивает их коллагеном и другими ценными веществами.