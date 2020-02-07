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Глава Российского общества сомнологов Роман Борзунов рассказал, каким по длительности должен быть дневной сон.

По словам медика, он должен длиться не больше одного часа, чтобы не стать заменой ночному сну. В противном случае это грозит бессонницей.

Дневной сон вполне может восполнить дефицит сна. Проблема в том, чтобы он не перекомпенсировал, — передаёт слова Борзунова издание «Аргументы и Факты».

Если обычно человек ложится спать в 22-23 часа, его дневной сон, по словам врача, должен происходить не позднее 16 часов. А тем, кто работает в ночные смены, следует спать три-четыре часа сразу по возвращении домой.

Ранее NEWS.ru писал о том, что руководитель Центра медицины сна МГУ им. Михаила Ломоносова, врач-сомнолог Александр Калинкин рассказал о том, как восстановить режим сна после новогодних праздников. Он уточнил, что на это уйдёт две недели.