Руководитель Центра медицины сна МГУ им. Михаила Ломоносова, врач-сомнолог Александр Калинкин рассказал о том, как восстановить режим сна после новогодних праздников. Он уточнил, что на это уйдёт две недели. Об этом
Надо придерживаться своего рабочего графика — вставать и ложиться примерно в одно и то же время, плюс полчаса на протяжении рабочей недели, включая выходные. Это очень важно, потому что большинство людей в течение рабочей недели не досыпают и отсыпаются в выходные, — привёл слова сомнолога ТАСС.
Врач отметил, что нормальный сон для взрослого человека — от семи до девяти часов. Александр Калинкин уточнил, что лучше ложиться спать до 10 часов вечера, а просыпаться до 7 утра. Постоянное недосыпание может привести не только к дневной сонливости, ухудшению настроения, потери концентрации и внимания, но и к расстройствам желудка. Это связано с тем, что невыспавшийся человек старается компенсировать сон большим количеством напитков, содержащих кофеин, и калорийными сладкими продуктами.
Сомнолог посоветовал ограничить перед сном свет в помещении, избегать употребления кофе, чая, алкоголя и сигарет, а также не передать перед сном.
Ранее NEWS.ru писал о том, что диетолог дала советы, как привести в норму организм после праздников.
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