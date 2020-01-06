https://static.news.ru/photo/e19a7e5c-329e-11ea-b153-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Центра медицины сна МГУ им. Михаила Ломоносова, врач-сомнолог Александр Калинкин рассказал о том, как восстановить режим сна после новогодних праздников. Он уточнил, что на это уйдёт две недели. Об этом сообщил ТАСС.

Надо придерживаться своего рабочего графика — вставать и ложиться примерно в одно и то же время, плюс полчаса на протяжении рабочей недели, включая выходные. Это очень важно, потому что большинство людей в течение рабочей недели не досыпают и отсыпаются в выходные, — привёл слова сомнолога ТАСС.

Врач отметил, что нормальный сон для взрослого человека — от семи до девяти часов. Александр Калинкин уточнил, что лучше ложиться спать до 10 часов вечера, а просыпаться до 7 утра. Постоянное недосыпание может привести не только к дневной сонливости, ухудшению настроения, потери концентрации и внимания, но и к расстройствам желудка. Это связано с тем, что невыспавшийся человек старается компенсировать сон большим количеством напитков, содержащих кофеин, и калорийными сладкими продуктами.

Сомнолог посоветовал ограничить перед сном свет в помещении, избегать употребления кофе, чая, алкоголя и сигарет, а также не передать перед сном.

Ранее NEWS.ru писал о том, что диетолог дала советы, как привести в норму организм после праздников.