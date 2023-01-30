ВОЗ продлила режим ЧС в мировом здравоохранении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения снова продлила на три месяца действующий с января 2020 года режим ЧС из-за COVID-19, сообщает ТАСС. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что эта пандемия «продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в общественном здравоохранении, имеющую международное значение».

Генеральный директор ВОЗ согласился с рекомендацией комитета, касающейся нынешней пандемии COVID-19, — говорится в сообщении штаб-квартиры организации.

Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом, собрался в 14 раз с января 2020 года. Он рекомендовал ВОЗ «разработать предложения по альтернативным механизмам» борьбы с вирусом после завершения режима ЧС.

Ранее Гебрейесус заявил, что еженедельно в мире из-за коронавируса погибают по меньшей мере 10–14 тысяч человек, однако эти данные, скорее всего, занижены. По его словам, одной из причин такого положения вещей может являться отсутствие полных данных по смертности в Китае.

Тогда же телеканал CNN сообщил, что в Китае на фоне распространения COVID-19 наблюдаются большие очереди в крематории и похоронные бюро. Отмечалось, что очереди из автомобилей выстраиваются у похоронных бюро на окраине Пекина, а также в Куньмине, Нанкине, Чэнду, Таншане и Хучжоу. По данным телеканала, это говорит о переполненности похоронных бюро и крематориев в КНР.