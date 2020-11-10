Вирусолог предостерёг от поспешных выводов по испытаниям вакцин

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Вакцина от коронавируса американо-немецкого производства Pfizer и BioNTech на третьем этапе клинических исследований продемонстрировала эффективность более чем на 90%. Вирусолог НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев считает, что говорить о её безопасности и действенности можно будет только по окончании всех испытаний.

Это всё ещё не окончательные результаты, и это даже не означает, что вакцину можно использовать уже завтра. Проверка и тестирование вакцины — длительный процесс. Пока что никаких исследований, говорящих о безопасности и эффективности какой-либо вакцины от коронавируса, не опубликовано, — пояснил «Ридусу» Зверев.

Вакцина BNT162b2 от Pfizer и BioTech, как и ряд других вакцин, разрабатывается с помощью экспериментальной технологии мРНК. Она обучает клетки генерировать вирусный белок, который должен защитить организм. Разработчики пока не пояснили, защищает вакцина от коронавирусной инфекции или просто уменьшает тяжесть заболевания. Этот фактор имеет важное значение, поскольку будет влиять на течение пандемии в последующие годы.

Как писал NEWS.ru, ранее в компании Pfizer рассказали об успехах испытания новой вакцины от коронавируса. Она продемонстрировала эффективность более чем на 90% в процессе третьего этапа клинических исследований. В испытаниях препарата участвовали 43,5 тыс. добровольцев, ранее не болевших коронавирусом. Как говорится в официальном сообщении компании, профилактика проходит в два этапа. При этом эффективность препарата выше 90% достигается через неделю после второй дозы вакцины. Учёные подчеркнули, что по итогам промежуточных испытаний им не удалось обнаружить какие-либо побочные эффекты от препарата. В Pfizer уточнили, что испытания продолжатся, пока количество заражений COVID среди испытуемых не достигнет 164. Пока известно о 94 подтверждённых случаях заражения коронавирусом среди добровольцев.