Вирусолог объяснил, опасен ли калифорнийский штамм коронавируса для россиян

https://static.news.ru/photo/a3e2c83c-5b2c-11eb-96f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petty Officer 3rd Class Jacob L/Keystone Press Agency

После того как появилась калифорнийская мутация коронавируса, у жителей России возник вопрос, насколько он опасен. На него ответил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев.

Это в природе вируса — он всё время мутирует. Когда он размножается в человеке, даже у одного пациента появляется несколько вариантов вируса, потом они выбрасываются во внешнюю среду, пытаясь заразить других людей, и происходит своеобразное соревнование между разными, немного отличающимися вариантами вирусами, кто ловчее будет заражать людей, — объяснил специалист «Москве 24».

По его мнению, россиянам не стоит бояться калифорнийского штамма. Важно, чтобы вирус не получил никаких принципиально новых свойств, но, как уточнил эксперт, пока ни с одним из штаммов этого не произошло.

Однако в мутациях есть и одна опасность. Её суть заключается в столь сильных изменениях, которые позволят вирусу уходить от иммунного ответа, который вырабатывается у переболевших и привитых людей. В этом случае вакцина потеряет свою эффективность.

Тогда нужно поймать более свежий штамм, на который есть подозрения, что он уже не узнаётся иммунитетом, вставить в вакцину кусочек этого вируса — при нынешних технологиях это занимает три недели — и запустить в производство уже обновлённую вакцину, — пояснил Скулачев.

Он отметил, что так делают с вирусом гриппа, прививка от которого обновляется каждый год. Учёные следят за его изменениями и пытаются предсказать, какой из вариантов в этом сезоне будет самым опасным.

Как сообщал NEWS.ru, новый штамм COVID-19 обнаружен в Калифорнии в ходе поисков в штате британского штамма. Принадлежащий к линии CAL.20C «мутант» появился в регионе ещё в июле 2020 года, предполагают исследователи, но «вёл себя тихо» до ноября. По данным учёных, на CAL.20C приходится более половины образцов генома вируса, собранных в лабораториях Лос-Анджелеса 13 января.