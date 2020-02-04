Гражданин КНР, госпитализированный в Забайкальском крае с коронавирусом, пошёл на поправку. У его жены и детей вирус не обнаружили, сообщила замглавы правительства Забайкалья по социальным вопросам Аягма Ванчикова.
Он идёт на поправку, заболевание протекает в лёгкой форме, тем не менее в медучреждении приняты дополнительные меры безопасности <...>. Ухудшения самочувствия и выявления коронавируса у контактировавших лиц на сегодняшний день нет, — заявила Ванчикова.
По её словам, диагностирование заболевания требует времени и повторных анализов, так как речь идёт о совершенно новой болезни.
Госпитализированный в Забайкалье гражданин КНР Ван Юньбинь, у которого медики диагностировали коронавирус, пожаловался на качество медобслуживания в России. По его словам, о том, что он болен, он узнал из китайских новостей, а получить какую-либо информацию от врачей ему не удалось. Мужчина переживает, что если ему потребуется экстренная помощь, в больнице не смогут своевременно оказать её.
Как ранее писал NEWS.ru, точных прогнозов по развитию ситуации с распространением нового типа пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Министерстве здравоохранения РФ пока дать не могут.
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