https://static.news.ru/photo/efc87aae-4727-11ea-812e-fa163e074e61_660.jpg Аягма Ванчикова Фото: Пресс-служба Правительства Забайкальского края/75.ru

Гражданин КНР, госпитализированный в Забайкальском крае с коронавирусом, пошёл на поправку. У его жены и детей вирус не обнаружили, сообщила замглавы правительства Забайкалья по социальным вопросам Аягма Ванчикова.

Он идёт на поправку, заболевание протекает в лёгкой форме, тем не менее в медучреждении приняты дополнительные меры безопасности <...>. Ухудшения самочувствия и выявления коронавируса у контактировавших лиц на сегодняшний день нет, — заявила Ванчикова.

По её словам, диагностирование заболевания требует времени и повторных анализов, так как речь идёт о совершенно новой болезни.

Госпитализированный в Забайкалье гражданин КНР Ван Юньбинь, у которого медики диагностировали коронавирус, пожаловался на качество медобслуживания в России. По его словам, о том, что он болен, он узнал из китайских новостей, а получить какую-либо информацию от врачей ему не удалось. Мужчина переживает, что если ему потребуется экстренная помощь, в больнице не смогут своевременно оказать её.

Как ранее писал NEWS.ru, точных прогнозов по развитию ситуации с распространением нового типа пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Министерстве здравоохранения РФ пока дать не могут.