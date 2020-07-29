В ВОЗ заявили, что второй волны коронавируса можно избежать

https://static.news.ru/photo/8e58da82-d1bc-11ea-a5f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вторую волну COVID-19 можно избежать посредством решительных мер со стороны государств по борьбе с коронавирусом, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Его брифинг транслировался на странице ВОЗ в Twitter.

По словам Райана, ситуацию можно взять под контроль только при условии быстрого реагирования всех стран. При отсутствии таких мер «мы можем увидеть то, что называют второй волной».

Мы хотим этого избежать, и я считаю, что этого можно избежать, — подчеркнул директор.

Он также уточнил, что вторая волна может отличаться «гораздо большим числом случаев» заражения COVID-19.

Пандемией коронавируса охвачено более 200 стран мира. США, где выявлено более 4,4 млн случаев заражения, занимают первое место по уровню заболеваемости. На втором и третьем местах находятся Бразилия (свыше 2,4 млн) и Индия (около 1,5 млн).

Россия занимает четвёртое место. В РФ, согласно последним данным, зафиксировано 828,9 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 620,3 тысячи пациентов, умерли 13,6 тысячи.

Медики вылечили 8116 человек от COVID-19 за последние сутки в РФ. За всё время пандемии в стране выздоровели 620 333 пациента. Специалисты также выявили 5475 новых случаев COVID-19 в РФ за минувшие 24 часа. Всего, по данным на утро 29 июля 2020 года, в РФ заразились коронавирусной инфекцией нового типа 828 990 человек. Из них скончались 13 673, в том числе 169 погибли от недуга за минувшие 24 часа, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

Ранее NEWS.ru писал, что американские учёные провели эксперимент, в ходе которого установили, что коронавирус SARS-CoV-2 может быть уничтожен за полминуты при воздействии на него ультрафиолетовым излучением.