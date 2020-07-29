Учёные нашли способ уничтожить коронавирус за полминуты

https://static.news.ru/photo/96aab4cc-d1ac-11ea-bce1-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Американские учёные провели эксперимент, в ходе которого установили, что коронавирус SARS-CoV-2 может быть уничтожен за полминуты при воздействии на него ультрафиолетовым излучением.

Исследование проводилось группой специалистов Национальной лаборатории инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета, возглавляемой доктором Энтони Гриффитсом. Они обрабатывали загрязнённый SARS-CoV-2 материал, варьируя дозы ультрафиолета.

Учёные установили, что при дозировке излучения в пять миллиджоулей на квадратный сантиметр распространение вируса за шесть секунд снижается на 99%. В случае повышения дозировки до 22 миллиджоулей SARS-CoV-2 практически полностью уничтожается за 25 секунд, сообщает портал Biospace.

Пандемией коронавируса охвачены более 200 стран мира. Общее количество заболевших превышает 16,9 млн. Жертвами инфекции стали более 664,9 тысячи человек, выздоровели — свыше 10,4 млн.

Первое место по уровню заболеваемости занимают США. Там выявлено более 4,4 млн случаев заражения. На втором и третьем местах Бразилия (свыше 2,4 млн) и Индия (около 1,5 млн) соответственно.

Россия занимает четвёртое место. В РФ, согласно последним данным зафиксировано 828,9 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 620,3 тысячи пациентов, умерли 13,6 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что немецкие учёные назвали самых опасных разносчиков коронавируса. По их мнению, таковыми являются дошкольники, поскольку им трудно соблюдать меры предосторожности и их невозможно заставить постоянно носить защитные маски и перчатки.