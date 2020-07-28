В ВОЗ отвергли сезонный характер коронавируса

https://static.news.ru/photo/e409cf6e-d0bc-11ea-951d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Zehl/CTK/Global Look Press

Сезонный характер коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, в данное время не находит подтверждения. Об этом 28 июля на брифинге в Женеве заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

Сезон, видимо, не влияет на передачу вируса, — цитирует ТАСС представителя ВОЗ.

Она обратила внимание на быстрое распространение инфекции в ряде стран, находящихся на разных широтах и проходящих через разные сезоны — как в Южном, так и Северном полушарии. Харрис подчеркнула, что распространению коронавируса могут благоприятствовать большие скопления людей и несоблюдение социальной дистанции.

По её словам, в отличие от COVID-19 грипп является сезонным заболеванием.

Мы видим увеличение случаев гриппа зимой. В Южном полушарии сейчас зима. Видим высокий уровень заболеваемости COVID-19, но мы не наблюдаем сейчас высокого уровня заболеваемости гриппом. Ожидаем более позднего наступления сезона гриппа в Южном полушарии, — добавила Харрис.

Между тем в ВОЗ обеспокоены тем, что системы здравоохранения столкнутся с дополнительной нагрузкой, если сезонная вспышка гриппа совпадёт по времени с интенсивным распространением коронавируса. Организация призывает людей вакцинироваться от гриппа, так как это поможет по крайней мере ограничить вспышку этого вируса.

Харрис отметила, что нынешнюю фазу COVID-19 следует считать первой, а не второй. По её словам, следует ожидать одной большой волны, которая будет то увеличиваться, то несколько снижаться.

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созовёт в ближайшие дни заседание чрезвычайного комитета для оценки ситуации с распространением коронавируса в мире. По словам главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, за последние шесть недель число случаев заболевания коронавирусом практически удвоилось.

Ранее Гебрейесус заявил, что власти многих стран мира пошли по неправильному пути в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. В связи с этим на скорое возвращение к прежнему укладу рассчитывать не приходится. Он отметил, что «все страны подвержены риску, но не все страны пострадали в одинаковой степени». Глава ВОЗ уточнил, что 12 июля в мире было зарегистрировано 230 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. При этом половина из них зафиксирована всего в двух странах, а почти 80% приходится на 10 государств.

Гебрейесус назвал четыре основных сценария распространения коронавируса в различных регионах мира. Первый оказался реализован в странах, которые были предупреждены о вспышке. Они были готовы, отреагировав быстро и эффективно. К таковым гендиректор ВОЗ причислил некоторые страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки. Второй сценарий, по его словам, наблюдается во многих странах Европы, где имели место масштабные вспышки, впоследствии взятые под контроль благодаря сильному руководству и дисциплине населения. Третий вариант разворачивается там, где преодолели первый пик вспышки заболевания, но ослабили ограничительные меры и теперь ведут борьбу с новыми вспышками и увеличением числа ежедневно выявляемых случаев инфицирования. Вместе с тем Гебрейесус не назвал конкретные страны. Четвёртая ситуация, добавил он, складывается в государствах, где наблюдается фаза интенсивной передачи инфекции. Глава ВОЗ уточнил, что «это происходит в Америках, Южной Азии и нескольких странах Африки».

Руководитель ВОЗ и прежде не выражал оптимизма по поводу возвращения к привычной жизни после пандемии коронавируса. Так, ранее он заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире ещё не достигла своего пика.