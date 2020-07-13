Глава ВОЗ: мир нескоро вернётся к «нормальной» жизни после COVID-19

https://static.news.ru/photo/57b0b29c-c52e-11ea-a64c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roberto Monaldo.Lapress/Global Look Press

Власти многих стран мира пошли по неправильному пути в борьбе с пандемией коронгавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

В связи с этим на скорое возвращение к прежнему укладу рассчитывать не приходится, отметил он.

Я хочу быть честным с вами: возвращения к старой «нормальной» жизни в обозримом будущем не будет, — цитирует Гебрейсуса «Интерфакс».

Он отметил, что «все страны подвержены риску, но не все страны пострадали в одинаковой степени». Глава ВОЗ уточнил, что 12 июля в мире было зарегистрировано 230 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. При этом половина из них зафиксирована всего в двух странах, а почти 80% приходятся на 10 государств.

Гебрейсус назвал четыре основных сценария распространения коронавируса в различных регионах мира.

Первый оказался реализован в странах, которые были предупреждены о вспышке. Они были готовы, отреагировав быстро и эффективно, — сообщил он. К таковым гендиректор ВОЗ причислил некоторые страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки.

Второй сценарий, по его словам, наблюдается во многих странах Европы, где имели место масштабные вспышки, впоследствии взятые под контроль благодаря сильному руководству и дисциплине населения.

Третий вариант разворачивается там, где преодолели первый пик вспышки заболевания, но ослабили ограничительные меры и теперь ведут борьбу с новыми вспышками и увеличением числа ежедневно выявляемых случаев инфицирования. Вместе с тем, Гебрейсус не назвал конкретные страны.

Четвёртая ситуация, добавил он, складывается в государствах, где наблюдается фаза интенсивной передачи инфекции. Глава ВОЗ уточнил, что «это происходит в Америках, Южной Азии и нескольких странах Африки».

Эпицентром COVID-19 остаются Америки, где зарегистрировано более 50% всех случаев, — приводит слова Гебрейсуса ТАСС.

Конкретные страны, выбравшие неверную стратегию борьбы с распространением инфекции, гендиректор ВОЗ называть не стал. Однако он призвал власти по всему миру «реализовывать всеобъемлющие стратегии, сфокусированные на прерывание цепочек передачи вируса и спасении жизней».

Вспышку нового коронавируса ВОЗ объявила пандемией 11 марта. Сейчас в мире уже более 13 млн случаев заражения, более 572 тысяч человек скончались, около 7,6 выздоровели.

Как писал NEWS.ru, руководитель ВОЗ и прежде не выражал оптимизма по поводу возвращения к привычной жизни после пандемии коронавируса. Так, несколькими днями ранее он заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире ещё не достигла своего пика.