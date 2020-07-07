Глава ВОЗ: пик пандемии COVID-19 ещё не достигнут

https://static.news.ru/photo/796eb6ba-c077-11ea-b6ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Пандемия новой коронавирусной инфекции в мире ещё не достигла своего пика. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Вспышка ускоряется, и мы ещё пока не вышли на пик эпидемии, — отметил глава ВОЗ.

По его словам, за выходные в мире было выявлено 400 тыс. случаев заражения новой болезнью, передаёт ТАСС.

Вспышку нового коронавируса ВОЗ объявила пандемией 11 марта. Сейчас в мире уже более 11,3 млн случаев заражения, более 532 тыс. человек скончались.

Сейчас Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США и более 3 млн заболевших, на втором Бразилия — 1,6 млн, на третьем Индия, где коронавирусом болеют более 721 тыс. человек. Число подтвержденных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6368. За все время в стране зарегистрировано 694230 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наибольшее число случаев коронавирусной инфекции за сутки зарегистрировано в Москве — 629.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан заявила, что препарат от коронавирусной инфекции, разработанный в России, вызывает интерес у специалистов. Речь идёт об «Авифавире», который в настоящее время испытывается. Она также сообщила о заинтересованности организации в российской вакцине, писал NEWS.ru.