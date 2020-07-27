ВОЗ созовёт заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/06611666-cffb-11ea-beb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sascha Steinach/www.imago-images.de/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созовёт в ближайшие дни заседание чрезвычайного комитета для оценки ситуации с распространением коронавируса в мире.

По словам главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, за последние шесть недель число случаев заболевания коронавирусом практически удвоилось.

К нам поступили сообщения почти о 16 миллионах случаев заболевания COVID-19 и о более 640 тысячах умерших. Пандемия продолжает ускоряться, — отметил глава организации.

Ранее Гебрейесус заявил, что власти многих стран мира пошли по неправильному пути в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. В связи с этим на скорое возвращение к прежнему укладу рассчитывать не приходится. Он отметил, что «все страны подвержены риску, но не все страны пострадали в одинаковой степени». Глава ВОЗ уточнил, что 12 июля в мире было зарегистрировано 230 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. При этом половина из них зафиксирована всего в двух странах, а почти 80% приходится на 10 государств.

Гебрейесус назвал четыре основных сценария распространения коронавируса в различных регионах мира. Первый оказался реализован в странах, которые были предупреждены о вспышке. Они были готовы, отреагировав быстро и эффективно. К таковым гендиректор ВОЗ причислил некоторые страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки. Второй сценарий, по его словам, наблюдается во многих странах Европы, где имели место масштабные вспышки, впоследствии взятые под контроль благодаря сильному руководству и дисциплине населения. Третий вариант разворачивается там, где преодолели первый пик вспышки заболевания, но ослабили ограничительные меры и теперь ведут борьбу с новыми вспышками и увеличением числа ежедневно выявляемых случаев инфицирования. Вместе с тем Гебрейесус не назвал конкретные страны. Четвёртая ситуация, добавил он, складывается в государствах, где наблюдается фаза интенсивной передачи инфекции. Глава ВОЗ уточнил, что «это происходит в Америках, Южной Азии и нескольких странах Африки».

Как писал NEWS.ru, руководитель ВОЗ и прежде не выражал оптимизма по поводу возвращения к привычной жизни после пандемии коронавируса. Так, ранее он заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире ещё не достигла своего пика.