В США предсказали доминирующее положение «омикрон»-штамма в ближайшее время

Новый штамм коронавируса «омикрон» скоро станет преобладать в США. Наблюдения за другими странами позволяют сделать вывод, что в среднем каждые три дня в мире становится в два раза больше заражённых этим видом COVID. Даже в случае инфицирования им нескольких процентов населения он займёт доминирующее положение, заявил в эфире телеканала ABC директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Судя по тому, что мы наблюдаем в других странах и, я уверен, скоро будем наблюдать в США, [«омикрон»-штамм] имеет выдающуюся способность передаваться от человека к человеку и распространяться, — отметил Фаучи.

По его словам, каждые три дня число заражённых «омикрон»-штаммом удваивается.

Даже при условии, что инфекцией будет поражена лишь пара процентов граждан, это сделает вирус преобладающим в стране, отметил инфекционист. По его словам, подобное наблюдалось уже в ЮАР, теперь — в Великобритании и относительно скоро произойдёт в США, подчеркнул Фаучи. По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, 2,9% новых случаев заражения за прошлую неделю были связаны именно с «омикрон»-штаммом COVID-19.

Ранее замглавы Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов рассказал о высокой вероятности распространения штамма «омикрон» в России. Согласно сообщениям из других стран, на него уже приходится до 40% новых случаев заражения. По словам эпидемиолога, мы находимся в напряжённом эпидпериоде и государство должно принимать соответствующие законы для защиты людей.