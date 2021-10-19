В России зафиксирован новый антирекорд по числу умерших от COVID-19

В России зафиксирован новый антирекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки. Их число составило 1028 человек. Всего выявлено 34 073 случая коронавируса в 85 регионах. Из них 9% не имели клинических проявлений болезни. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба.

Зафиксировано 1028 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 25 231 человек.

Ранее сообщалось, что нынешний всплеск заболеваемости COVID-19 в России может пойти на спад к январю, как это было во вторую волну, осенью — зимой 2020 года. По мнению специалистов, благоприятную роль может сыграть рост вакцинированных и переболевших, хотя в целом их уровень сравнительно невысок.

Вирусолог Анатолий Альтштейн до этого в интервью NEWS.ru рассказал, что пандемия коронавируса в России скоро сойдёт на нет. Он отметил, что ничего плохого ждать не стоит. По его словам, показатели заболеваемости довольно высокие. Это объясняется высокой распространённостью штамма «дельта».

Специалист подчеркнул, что несмотря на то что заболеваемость в России более высокая, чем в мире, предпосылок к тому, чтоб «всё закрылось», на данный момент нет.