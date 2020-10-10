В России за сутки скончались 125 пациентов с коронавирусом

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За прошедшие сутки в России скончались 125 человек с диагнозом COVID-19. Об этом 12 октября сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Всего с начала пандемии в стране было выявлено 1,31 тыс. случаев заражения коронавирусом. За это время от заболевания в России скончались 22,7 тыс. человек.

Как сообщал NEWS.ru, за последние 24 часа были подтверждены 13 592 новых случая заражения COVID-19, из больниц были выписаны 3793 пациентов с ранее подтверждённым диагнозом.