Ещё четырёх пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, выписали в Москве из инфекционной больницы. Повторные тесты подтвердили отсутствие заболевания.
Об это сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она уточнила, что среди выздоровевших две женщины и двое мужчин.
Ранее из московской клинической больницы был выписан первый пациент, излечившийся от COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, распространившейся из Китая. На сегодняшний день ей заразились более 219 тысяч человек по всему миру, более 8 тысяч умерли, 84 тысячам удалось выздороветь. В России диагностировано 147 случаев заболевания, большинство этих пациентов недавно вернулись из зарубежных поездок.
19 марта в Москве скончалась пожилая женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию. После вскрытия выяснилось, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. На момент госпитализации у пенсионерки пневмония была в начальной стадии, писал NEWS.ru.
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