https://static.news.ru/photo/d879d398-69ff-11ea-abb1-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Ещё четырёх пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, выписали в Москве из инфекционной больницы. Повторные тесты подтвердили отсутствие заболевания.

Об это сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она уточнила, что среди выздоровевших две женщины и двое мужчин.

Ранее из московской клинической больницы был выписан первый пациент, излечившийся от COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, распространившейся из Китая. На сегодняшний день ей заразились более 219 тысяч человек по всему миру, более 8 тысяч умерли, 84 тысячам удалось выздороветь. В России диагностировано 147 случаев заболевания, большинство этих пациентов недавно вернулись из зарубежных поездок.

19 марта в Москве скончалась пожилая женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию. После вскрытия выяснилось, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. На момент госпитализации у пенсионерки пневмония была в начальной стадии, писал NEWS.ru.