В России за последние несколько лет более чем в три раза увеличилось число операций по трансплантации внутренних органов. Об этом заявила министр здравоохранения страны Вероника Скворцова.
Выступая на открытии IV Российского национального конгресса «Трансплантация и донорство органов», руководитель ведомства отметила, что с 2010 по 2015 год в РФ наблюдалась относительная стагнация по объёму подобных операций.
С 2015 года мы видим существенный рост. Число трансплантаций увеличилось в 3,3 раза, а число живущих с пересаженными органами людей — в четыре с лишним раза. Сейчас это уже 16,5 тысячи человек, — подчеркнула Скворцова.
Она добавила, что до 32 выросло число регионов, где стали выполнять операции по трансплантации органов — почки, печени, сердца, лёгкого.
Ранее News.ru писал, что специалисты из Первого московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова совместно с Московским институтом электротехники (МИЭТ) придумали новый способ спасения пациентов с ишемическим поражением сердца и сосудов после инфаркта. Теперь для успешного восстановления не потребуется трансплантация органа.
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