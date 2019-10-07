https://static.news.ru/photo/6f5fdc5e-e8e5-11e9-a6ad-fa163e074e61_660.jpg Вероника Скворцова Фото: Сергей Булкин/News.ru

В России за последние несколько лет более чем в три раза увеличилось число операций по трансплантации внутренних органов. Об этом заявила министр здравоохранения страны Вероника Скворцова.

Выступая на открытии IV Российского национального конгресса «Трансплантация и донорство органов», руководитель ведомства отметила, что с 2010 по 2015 год в РФ наблюдалась относительная стагнация по объёму подобных операций.

С 2015 года мы видим существенный рост. Число трансплантаций увеличилось в 3,3 раза, а число живущих с пересаженными органами людей — в четыре с лишним раза. Сейчас это уже 16,5 тысячи человек, — подчеркнула Скворцова.

Она добавила, что до 32 выросло число регионов, где стали выполнять операции по трансплантации органов — почки, печени, сердца, лёгкого.

Ранее News.ru писал, что специалисты из Первого московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова совместно с Московским институтом электротехники (МИЭТ) придумали новый способ спасения пациентов с ишемическим поражением сердца и сосудов после инфаркта. Теперь для успешного восстановления не потребуется трансплантация органа.