В России установлен новый рекорд заболевших COVID-19

В России установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки с начала пандемии — 34 325 человек. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 998 летальных исходов. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

За сутки в России полностью выздоровел 16 431 человек. Больше всего случаев заражения за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (6823), далее следуют Санкт-Петербург (3097) и Московская область (2768).

Всего с начала пандемии в России выявлено 8 027 012 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 224 310 летальных исходов, выздоровели 7 017 055 человек.

17 октября в России выявили 34 303 новых случая COVID-19. Телеведущая Елена Малышева обвинила самих россиян в провале борьбы с коронавирусом. Она назвала позором тот факт, что Россия возглавила ежедневный рейтинг смертности по COVID-19.

Малышева добавила, что каждый непривитый россиянин является своего рода «инкубатором», в котором развиваются новые штаммы коронавируса.