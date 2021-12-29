В России создали тест, сразу определяющий штамм «омикрон»

В Институте химической биологии и фундаментальной медицины РАН сообщили о появлении тест-системы, которая одновременно выявляет наличие генетического материала коронавируса и определяет, относится ли он к «омикрон»-штамму. При этом выполнение теста занимает столько же времени, сколько и традиционная ПЦР-диагностика, сообщает ТАСС.

Создатели тест-системы надеются, что им удастся получить регистрационное удостоверение на медицинское изделие в самое ближайшее время, — добавили в пресс-службе института.

Там напомнили, что «омикрон»-штамм распространяется во много раз быстрее, чем предшествующие штаммы, и потенциально более устойчив к существующим вакцинам. Поэтому очень важно своевременно его выявить: чувствительность созданной учёными тест-системы оценивается как высокая.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что новый штамм коронавируса «омикрон» в пять-семь раз заразнее предыдущих вариантов смертоносной инфекции.

Она также опровергла сообщения о том, что «омикрон» якобы не опасен. Исследования, проведённые Пшеничной и её коллегами в ЮАР, показали, что штамм может приводить к тяжёлым формам заболевания у непривитых.

Профессор добавила, что существующие в мире вакцины защищают от тяжёлых случаев течения «омикрона». Вакцинированный человек заболеть может, однако болезнь у него будет протекать легко.