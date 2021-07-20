В России разработали уникальную технологию лечения гепатита В

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ разработали уникальную технологию лечения хронического гепатита В. Об этом сообщает РИА Новости.

Исследования проводились в лаборатории генетических технологий и трансляционных исследований.

Впервые в мире разработан прототип фармацевтической субстанции (действующее вещество) на основе технологии сайт-направленных белков-нуклеаз, способных в течение нескольких суток уничтожить свыше 99% вирусных геномов в инфицированных клетках, — сообщили в исследовательском центре.

Уникальные особенности данной субстанции заключаются в том, что она нетоксична и безопасна при использовании. В будущем на основе действующего вещества будут созданы лекарственные препараты.

В настоящее время в мире хроническим гепатитом В страдают более 250 млн человек. Ежегодно от этого заболевания умирают около 1 млн человек. При этом полностью излечиться от гепатита В на сегодняшний день невозможно.

Ранее сообщалось, что специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний разработали и запатентовали новый высокоэффективный способ лечения больных ВИЧ.