В России предложили способ резкого снижения смертности от инсульта

В России инсульты — вторая по распространённости причина смертности после ишемической болезни сердца. Ежегодно около полумиллиона россиян переносят инсульт, а в 2020 году эта болезнь унесла более 135 тысяч жизней. Наша страна занимает лидирующие позиции в мире по уровню смертности от инсульта: 115 жертв на 100 тысяч человек населения. Автор проекта «20 идей по развитию России» , предприниматель и активист Дмитрий Давыдов предлагает, по примеру развитых стран, оборудовать машины скорой помощи технологиями для оказания экстренной диагностики и терапии при инсульте.

По данным Научного центра неврологии, в России проживает более миллиона тех, кто перенёс инсульт. Лишь 8–10 процентов всех этих случаев заканчиваются относительно легко, когда у пациента восстанавливаются основные функции в первые три недели. Более того, специалисты центра отмечают, что до 15 процентов случаев инсультов (около 70 тысяч в год) происходят в молодом возрасте: 18–45 лет.

Болезнь развивается чрезвычайно стремительно. При этом распознать удар сразу часто не удаётся, поскольку первичные симптомы не выражены ярко. У медиков существует понятие так называемого терапевтического часа: как правило, это время оценивается в 4,5 часа от начала инсульта. За это время можно избежать необратимых последствий. Учёные посчитали, что скорость отмирания головного мозга во время ишемического удара составляет 1,9 миллиона нейронов в минуту. За один час без лечения мозг «стареет» на 3,6 года. Из-за того, что каждая минута имеет значение для жизни и здоровья, многие развитые страны в последние годы стали уделять внимание именно скорости оказания медицинской помощи при инсульте.

Дмитрий Давыдов предлагает обратиться к опыту развитых стран. К примеру, в конце 2017 года в Австралии была запущена первая специальная передвижная служба скорой медицинской помощи, направленная на борьбу с инсультом. За первые два года работы у команды было более 2,5 тысячи вызовов, были сделаны процедуры 1025 пациентам до прибытия в госпиталь. Каждый седьмой пациент, нуждавшийся в тромболизисе, получил лечение в течение первых 60 минут после удара, а для каждого 12-го инсульт мог бы стать смертельным при отсутствии специализированной скорой помощи.

Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

В Германии подобные «инсультные» бригады скорой помощи появились ещё в 2011 году, отмечает бизнесмен. В Берлине за период с февраля 2017-го по октябрь 2019 года они были задействованы в 749 случаях инсультов (49 процентов), остальные 794 (51 процент) случая инсульта обслужила общая неспециализированная скорая помощь. Сравнивая эффективность двух разных подходов, учёные пришли к однозначному заключению: мобильная «инсультная» команда увеличивает уровень выживаемости людей и снижает риск получения ими инвалидности. Пациенты получали тромболизис чаще (60 процентов против 40) и в среднем на 20 минут раньше. В результате смертность по прошествии трёх месяцев после инсульта оказалась ниже (7 процентов против 9).

«Более того, 51 процент пациентов „инсультной“ скорой помощи сообщили об отсутствии ощутимых для ежедневного функционирования повреждений, в то время как в другой группе таких людей оказалось 42 процента», — пишет предприниматель.

Также мобильные «инсультные» подразделения доказали свою эффективность и в США. По итогам исследования, проводимого в семи городах с 2014 по 2020 год, выяснилось, что 53 процента пациентов с инсультом, получивших лечение в спецмашинах скорой помощи, в итоге подтвердили полное выздоровление, в то время как этот же показатель для пациентов обычной неотложки составил 43 процента.

Учитывая зарубежный опыт, Давыдов предлагает оборудовать машины скорой помощи в России технологиями для оказания экстренной диагностики и терапии при инсульте. Чтобы определить степень поражения клеток мозга и назначить соответствующие лечебные процедуры, нужно провести экспресс-анализы и компьютерную томографию. Сейчас это делается в госпитале после приезда скорой помощи, на что уходит драгоценное время. Введение специализированных машин скорой помощи при инсульте поможет сэкономить время и начать лечение уже по пути в больницу.

Для внедрения «инсультных» автомобилей и бригад скорой помощи потребуются время и финансирование. Однако все усилия и вложения, уверен бизнесмен, в итоге окупятся и принесут огромную пользу общественности и государству. Повышенная смертность, инвалидность, временная и постоянная потеря трудоспособности наносят ощутимый урон государственному бюджету и экономике страны в целом. Поэтому действия, направленные на снижение этих негативных последствий инсульта, будут выгодны во всех отношениях. Но главным эффектом предлагаемых мер станет спасение жизни и здоровья тысяч россиян, попадающих под удар этого опасного заболевания.

По мнению Дмитрия Давыдова, внедрение «инсультных» автомобилей и бригад скорой помощи поможет существенно снизить смертность от инсульта в России. Однако реализация этой инициативы невозможна без законодательной поддержки со стороны государства.