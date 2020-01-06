https://static.news.ru/photo/2c86d2e8-3106-11ea-b068-fa163e074e61_660.jpg Фото: sabinevanerp /pixabay.com

Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию для пожилых людей. Рацион людей после 60 лет должен быть низкокалорийным в связи с малоподвижным образом жизни и замедленным метаболизмом, но богатым на различные витамины и микроэлементы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В питании лиц пожилого и старческого возраста возрастает значение обогащённых продуктов и биологически активных добавок к пище, способствующих повышению пищевой плотности рациона без увеличения калорийности, — говорится в сообщении.

По рекомендациям Роспотребнадзора, пожилым людям стоит себя ограничить в потреблении животных жиров, соли, сахара. Особенно стоит обратить внимание на растительные жиры, один из лучших вариантов — оливковое масло.

Пища должна быть богата аминокислотами, витаминами, микронутриентами и минеральными веществами, такими как кальций, магний, хром, калий, железо и другие.

Отмечается, что будет полезно дробное питание, четыре-пять приёмов пищи без большого перерыва.

Ранее NEWS.ru писал о том, что врач-диетолог рассказала, как привести организм в норму после праздников. Из рациона нужно убрать солёные и жирные продукты, есть побольше клетчатки и пить минеральную воду.