Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию для пожилых людей. Рацион людей после 60 лет должен быть низкокалорийным в связи с малоподвижным образом жизни и замедленным метаболизмом, но богатым на различные витамины и микроэлементы. Об этом
В питании лиц пожилого и старческого возраста возрастает значение обогащённых продуктов и биологически активных добавок к пище, способствующих повышению пищевой плотности рациона без увеличения калорийности, — говорится в сообщении.
По рекомендациям Роспотребнадзора, пожилым людям стоит себя ограничить в потреблении животных жиров, соли, сахара. Особенно стоит обратить внимание на растительные жиры, один из лучших вариантов — оливковое масло.
Пища должна быть богата аминокислотами, витаминами, микронутриентами и минеральными веществами, такими как кальций, магний, хром, калий, железо и другие.
Отмечается, что будет полезно дробное питание, четыре-пять приёмов пищи без большого перерыва.
Ранее NEWS.ru писал о том, что врач-диетолог рассказала, как привести организм в норму после праздников. Из рациона нужно убрать солёные и жирные продукты, есть побольше клетчатки и пить минеральную воду.
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