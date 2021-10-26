В Подмосковье на ИВЛ попало рекордное количество пациентов с COVID

В Московской области пациентами с новой коронавирусной инфекцией заняты свыше 500 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Это рекордный показатель для региона, Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Воробьёва, здравоохранение в регионе работает «на пределе». Пациентами с коронавирусом занято порядка 10 тысяч коек. Большинство из них — граждане, не прошедшие вакцинацию.

Мы видим, что сегодня 80% на койках — люди невакцинированные. Мы видим достаточно агрессивный вирус, распространение заболевания за более короткие сроки — два-три дня. Большое поражение лёгких — у нас рекордное количество ИВЛ сегодня работает: 502 на сегодняшнее утро, — сказал Андрей Воробьёв.

Губернатор также отметил, что в последние два дня в Московской области наблюдается увеличение количества желающих вакцинироваться от коронавируса. Ранее это число составляло 4–5 тысяч человек, теперь показатель вырос до 10 тысяч.

Ранее стало известно, что обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для ряда категорий граждан ввели власти всех регионов России.