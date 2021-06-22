«Не привиты? Молодцы»: в «Патриот» в Подмосковье попали 100 человек за день

В Подмосковье вновь заработал ковидный госпиталь в парке «Патриот». Только за первые сутки работы туда привезли почти 100 пациентов. Как сообщается в Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, как правило, пациентами «красной зоны» становятся люди, которые не успели или не захотели привиться.

Сохранить здоровье, а возможно, и жизнь, очень просто — сделать бесплатный укол вакцины, который доступен практически везде, — говорится в сообщении.

Губернатор лично приехал в «Патриот», чтобы посмотреть, как работает госпиталь. Он спросил пациентов скорой, привиты ли они, все давали отрицательный ответ. «Молодцы», — с досадой отметил Воробьёв.

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что бросит в тюрьму жителей страны, которые отказываются делать прививки. Такое заявление прозвучало после сообщений о низкой явке на вакцинацию — в стране полностью вакцинировались только 1,8% населения. Дутерте пообещал арестовать и вколоть вакцину им «в ягодицы», если они не явятся сами.