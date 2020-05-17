В Минздраве предостерегли гипертоников во время пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/8badd578-983a-11ea-9646-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди, страдающие от гипертонии, должны быть осторожными, потому что этот недуг влияет на тяжесть течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Сергей Бойцов.

Специалист напомнил, что высокое давление является фактором развития сердечной недостаточности, инфаркта миокарда и инсульта.

Даже в условиях самоизоляции гипертоникам необходимо обеспечивать достаточный уровень физической активности, что вполне реально и в условиях небольшой квартиры, — отметил эксперт в интервью порталу стопкоронавирус.рф.

Кроме того, Бойцов призвал людей с высоким давлением не забывать принимать препараты, которые выписал лечащий врач. По его словам, нельзя допустить ухудшения состояния.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 281 752 случая коронавируса, зафиксирован 2631 летальный исход. При этом коэффициент распространения коронавируса (Rt) в России находится 17 мая на отметке 0,91. Днём ранее он составлял 0,9. Этот коэффициент показывает, сколько человек в среднем заражает один заболевший до изоляции. В процентном соотношении прирост случаев COVID-19 за неделю снизился с 55,7% до 34,4%.

Ранее NEWS.ru писал, что первыми симптомами коронавирусной инфекции могут быть тошнота, рвота и диарея. Об этом заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. Она подчеркнула, что заболевание не всегда начинается как ОРВИ.