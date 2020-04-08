В Минздраве назвали основной источник заражения коронавирусом стариков

Руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава Андрей Фисенко рассказал о заражении коронавирусом пожилых людей. По его словам, основным источником инфицирования становятся внуки.
Он порекомендовал старикам снизить до минимума общение с родственниками,
Основным источником инфекции являются дети. Потому что если ребёнок выглядит абсолютно здоровым, то вряд ли можно предположить, что он является переносчиком коронавируса, но, к сожалению, это так, — подчеркнул эксперт.
Ранее NEWS.ru писал, что мировые судьи Санкт-Петербурга зарегистрировали 70 дел о нарушении домашнего карантина. В большинстве случаев нарушителями являются вернувшиеся домой туристы.
В России на сегодняшний день зафиксировано 8,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 597 человек, умерли — 66.
В мире насчитывается 1,4 млн инфицированных. Скончались более 83 тысяч человек, выздоровели — свыше 309 тысяч.
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