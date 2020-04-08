В Минздраве назвали основной источник заражения коронавирусом стариков

https://static.news.ru/photo/455689a0-79a2-11ea-8a8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Philippe Lissac / GODONG/Global Look Press

Руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава Андрей Фисенко рассказал о заражении коронавирусом пожилых людей. По его словам, основным источником инфицирования становятся внуки.

Он порекомендовал старикам снизить до минимума общение с родственниками, передаёт ТАСС.

Основным источником инфекции являются дети. Потому что если ребёнок выглядит абсолютно здоровым, то вряд ли можно предположить, что он является переносчиком коронавируса, но, к сожалению, это так, — подчеркнул эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что мировые судьи Санкт-Петербурга зарегистрировали 70 дел о нарушении домашнего карантина. В большинстве случаев нарушителями являются вернувшиеся домой туристы.

В России на сегодняшний день зафиксировано 8,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 597 человек, умерли — 66.

В мире насчитывается 1,4 млн инфицированных. Скончались более 83 тысяч человек, выздоровели — свыше 309 тысяч.