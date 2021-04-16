В центре Гамалеи оценили лечение COVID-19 иссык-кульским корнем

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Эффективность лечения тем или иным средством может быть подтверждена только клиническими испытаниями. Об этом заявил вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, комментируя заявления властей Киргизии о лечении иссык-кульским корнем коронавирусной инфекции.

У нас сколько угодно есть средств, которые можно применять. Если у врачей есть надежда, что может помогать, то пусть испытают. Пока не испытано, не о чем говорить, — заявил Альтштейн телеканалу «360».

По его мнению, редко проводится правильное изучения народных средств, которые претендуют на то, чтобы противостоять тому или иному заболеванию. При этом только клинические исследования позволяют говорить об эффективности лечения.

Ранее глава Минздрава Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что настойка иссык-кульского корня помогла вылечится от коронавируса 300 пациентам. По его словам, врачи давали настойку больным под свою ответственность, но их состояние впоследствии улучшилось. Раньше настойка эффективно использовалась при бронхите и пневмонии.

Как сообщал NEWS.ru, Институт экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге планирует до конца года завершить доклинические испытания первой в мире съедобной вакцины от коронавируса. Предполагается, что препарат на вкус будет похож на обычную ряженку.