В Петербурге учёные разрабатывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки

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В течение года завершить доклинические испытания перво в мире съедобной вакцины от коронавируса планирует Институт экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. Предполагается, что препарат на вкус будет похож на обычную ряженку. Об этом рассказал директор ИЭМ, профессор РАН Александр Дмитриев.

В интервью РИА Новости Дмитриев уточнил , что для завершения доклинических и проведения клинических испытаний необходимо 200-220 миллионов рублей. В настоящее время учёные занимаются поисками внебюджетного финансирования. При этом доклинические исследования предполагается завершить в концу 2021 — началу 2022 года.

Отличительной особенностью мукозальной вакцины является то, что она формирует другой класс антител в сравнении с инъекционной вакциной — иммуноглобулины А (IgA)

При создании вакцины от COVID-19 фрагмент синтезированного генома коронавируса встраивается в геном бактерии. В результате этой генетической модификации бактерией вырабатывается белок коронавируса, который в свою очередь обеспечивает выработку организмом иммунного ответа, — рассказывают создатели препарата.

Учёные утверждают, что на вкус вакцина не отличается от кисломолочных продуктов, в первую очередь — от ряженки. Никаких побочных эффектов от применения съедобной вакцины пока выявлено не было.

Разработчики отмечают, что мукозальная вакцина имеет серьёзные конкурентные преимущества. Во-первых, запатентована технология создания соответствующего кисломолочного продукта. Во-вторых, изготовление съедобной вакцины от коронавируса не требует химического синтеза и дополнительной очистки. Таким образом, генетически модифицированные бактерии в виде порошка можно засыпать в чан с молоком и примерно через сутки получится готовый продукт, который не нужно очищать от примесей.

Себестоимость такой вакцины окажется весьма недорогой, а массовое производство можно организовать на базе любого действующего молокозавода.

Ранее Сергей Собянин сообщил, как проходит вакцинация в Москве. По его словам, из миллиона москвичей, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции нового типа, заболели единицы. Об этом писал NEWS.ru.