Сергей Собянин сообщил, как проходит вакцинация в Москве

https://static.news.ru/photo/9e0ef480-9db7-11eb-9093-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из миллиона москвичей, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции нового типа, заболели единицы. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, сомнений в действии российской вакцины уже не осталось. Сыворотка продемонстрировала свою надёжность и безопасность. Говоря об этом, Собянин и заявил о единичных случаях заболевания среди миллиона москвичей, прошедших вакцинацию. Мэр города призвал местных жителей делать прививку, чтобы нормально жить грядущим летом.

Все возможности, чтобы защитить себя и своих близких от риска заболевания коронавирусом, сегодня у нас есть, — написал градоначальник в своём блоге.

Как ранее передавал NEWS.ru, после вакцинации президента РФ Владимира Путина количество желающих привиться от коронавируса москвичей стало расти. О том, что глава сделал прививку от COVID-19, стало известно 23 марта. При этом процедура вакцинации президента не была публичной.

Ежедневное количество вакцинировавшихся после этого в столице резко выросло. Особенно это было заметно в первые три дня, когда суточные показатели продемонстрировали рост с 8 тыс. до 30. К настоящему моменту число вакцинированных стабилизировалось на цифре порядка 15 тысяч человек в день.