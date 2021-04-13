Москвичи стали активнее вакцинироваться после прививки Путина

https://static.news.ru/photo/182cbf46-55fa-11eb-8899-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

После вакцинации президента РФ Владимира Путина количество желающих привиться от коронавируса москвичей стало расти. Об этом сообщают «Ведомости».

О том, что Владимир Путин сделал прививку от COVID-19, стало известно 23 марта. При этом процедура вакцинации президента прошла не публично. Сам Путин объяснил это нежеланием «обезьянничать» на камеры. Также неизвестно, какую из трёх зарегистрированных в РФ вакцин вкололи главе государства.

Как рассказал изданию источник в столичной мэрии, после этого число желающих вакцинироваться резко возросло — особенно в первые три дня после прививки президента.

Ежедневное количество вакцинировавшихся в эти дни в столице выросло в четыре раза ... с 8000 до 30 000, — сообщил собеседник издания.

К настоящему моменту число вакцинированных стабилизировалось на цифре порядка 15 тысяч человек в день.

На сегодняшний день в РФ зарегистрированы три вакцины против коронавируса: препарат НИЦЭМ имени Гамалеи, вакцина от центра «Вектор» Роспотребнадзора" и препарат, разработанный Центром имени Чумакова РАН.

Ранее NEWS.ru писал о том, что врача и телеведущего Александра Мясникова удивил страх жителей России перед прививкой от коронавирусной инфекции нового типа. По его словам, эта боязнь вакцинации является абсолютно иррациональной.