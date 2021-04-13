Доктор Мясников удивился страху граждан РФ перед прививкой от коронавируса

https://static.news.ru/photo/85b4f61c-9c65-11eb-92a7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доктора и телеведущего Александра Мясникова удивил страх жителей России перед прививкой от коронавирусной инфекции нового типа. По его словам, эта боязнь вакцинации является абсолютно иррациональной.

Как сказал Мясников, россияне не используют уже доступные средства для предотвращения тяжёлых вариантов течения болезни. Им мешает страх, из-за которого не наблюдается, к примеру, наплывов граждан в медицинские центры. Особенно доктора удивляют пожилые россияне.

Хронические болезни могут объединиться с коронавирусом и привести к печальным последствиям, если не пройти вакцинацию, сказал Мясников. Поэтому пожилым не следует переживать из-за возможных обострений после прививки.

У пожилых и хронически больных ставки совсем другие! Да, вакцина вас защитит, может, и не так надёжно, как молодых и здоровых, но в первую очередь защита нужна именно вам. Для профилактики коронавируса нельзя пренебрегать и остальными элементарными средствами защиты, — написал телеведущий в своём Telegram-канале.

Как ранее передавал NEWS.ru, Мясников заявил, что вакцинацию от коронавируса следует рассматривать прежде всего как способ предотвращения тяжёлых случаев COVID-19 и защиту от новых штаммов.

По его словам, коронавирус на 90% представляет собой обычное ОРЗ. Однако оставшиеся 10% — «ковидная пневмония», против которой и направлена прививка.