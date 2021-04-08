Мясников признал невозможность остановить COVID-19 вакцинацией

https://static.news.ru/photo/ef3a4704-985f-11eb-97bc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцинацию от коронавируса следует рассматривать прежде всего как способ предотвращения тяжёлых случаев COVID-19 и защиту от новых штаммов. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, коронавирус на 90% представляет собой обычное ОРЗ. Однако оставшиеся 10% — «ковидная пневмония», против которой и направлена прививка.

Я бы вакцинацию поставил как средство избежать тяжёлого течения болезни и смерти. На сегодняшний день это 100-процентная гарантия, потому что ни один из вакцинированных тяжело не заболел и не умер, — сказал он в эфире программы «Полный контакт» в YouTube.

Мясников добавил, что перенёсшие коронавирус, несмотря на наличие в организме антител, остаются уязвимыми перед другими штаммами. Прививка служит защитой от них. Однако остановить COVID вакцинацией невозможно.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что для создания коллективного иммунитета в России необходимо привить 60% населения страны, то есть 68,8 млн человек. По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, в настоящее время антитела к коронавирусу имеют до 40% россиян.

Как писал NEWS.ru, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что популяционный иммунитет в стране может быть сформирован в течение весны-лета. По его словам, «все обнадёживающие факторы» для этого есть.