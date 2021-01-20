В Ассоциации фармпроизводителей уверяют о готовности к массовой вакцинации

https://static.news.ru/photo/69ce1ed6-5af9-11eb-b2f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские предприятия технически готовы к созданию такого количества вакцин от COVID-19, которое необходимо для создания популяционного иммунитета. Об этом в интервью NEWS.ru заявил гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

Мы с этой ситуацией живём уже год. И производители, и регуляторы прекрасно понимают то, что было год назад и сейчас, — это две большие разницы, как говорят в Одессе. Безусловно, мы нарастили производство и противовирусных препаратов, и антибиотиков <...>. Поэтому на те цифры, о которых говорит руководитель Роспотребнадзора (о возможности вакцинирования 60% россиян в 2021 году. — NEWS.ru), мы смотрим достаточно оптимистично, — сказал Дмитриев.

Также он отметил, что помимо вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», в скором времени в России зарегистрируют третий препарат, который разрабатывается Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Это, по словам Дмитриева, станет «большим подспорьем».

Плюс есть уже соглашение по поводу китайской. И думаю, мы сможем произвести тот объём, который нужен для создания коллективного иммунитета, — добавил глава Ассоциации российских фармацевтических производителей.

Ранее NEWS.ru выпустил расследование в связи с началом с 18 января всеобщей прививочной кампании от COVID-19. Судя по ситуации в регионах, массовая вакцинация в России может растянуться на несколько лет, хотя руководитель Роспотребнадзора Анна Попова утверждает о готовности в 2021 году привить 60% населения, то есть не менее 88 млн человек.

Как заявила исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова, прогнозы Роспотребнадзора могут быть существенно завышены.