https://static.news.ru/photo/767f2ffc-6528-11ea-b785-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeremy Maude/moodboard/Global Look Press

Содержащиеся в презервативах химические вещества практически не могут оказывать негативного влияния на человека, считает сексолог Евгений Кульгавчук. Однако для женщин опасность намного выше, чем для мужчин.

Средство контрацепции контактирует с женской слизистой на большей площади. Это значит, что токсины распространятся быстрее, передаёт «Вечерняя Москва».

Во-первых, контакт человека с презервативом относительно недолгий, а во-вторых, содержание этих веществ в них незначительное, чтобы вызвать какое-либо серьезное, разрушительное воздействие на организм, — отметил он.

Кроме того, по словам дерматовенеролога-уролога Екатерины Макаровой, латексные презервативы могут вызвать аллергическую реакцию. Это возможно у людей, имеющих индивидуальную непереносимость материала.

В результате у покупателей изделий возникают зуд и кожные высыпания, которые могут быть усугублены дополнительными химическими примесями в составе

Сам по себе латекс может вызывать раздражение кожи, в частности у людей, имеющих индивидуальную непереносимость к данному компоненту, — подчеркнула она.

В качестве альтернативы можно использовать полиуретановые презервативы, которые, помимо прочего, многократно прочнее и тоньше латексных. Однако их цена значительно выше из-за дороговизны синтетических полимерных материалов.

Как писал NEWS.ru, специалисты Роскачества проверили латексные презервативы 17 торговых марок от 13 производителей из России и семи других стран мира. Почти в трети из них обнаружены потенциально небезопасные вещества.