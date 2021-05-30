Употребление табака повышает риск заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/54046d70-84ef-11ea-93ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Риск заражения коронавирусной инфекцией увеличивают курение и употребление табачных изделий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы Роспотребнадзора во Всемирный день без табака.

По информации Роспотребнадзора, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжёлой форме , поскольку их лёгкие уже повреждены.

Также в ведомстве напомнили, что курение сигарет с фильтром не является безопасным, так как фильтр не обеспечивает полную защиту от вредных веществ. Также наносят вред организму и лёгкие сигареты.

Вред от курения любых сигарет одинаков для всех курильщиков. Длительное курение приводит к заболеваниям различных органов и систем, отмечают в ведомстве.

Курение может стать причиной развития онкологического процесса в любом органе, оно наносит вред сердцу и кровообращению, увеличивает риск ишемической болезни, инсульта, тромбоза, удваивает риски сердечного приступа и стенокардии.

По данным Роспотребнадзора, курение вызывает 84% всех смертей от рака лёгких и 83% — от хронической обструктивной болезни лёгких. Курение взывает более 93% случаев рака горла и сокращает жизнь мужчины примерно на 12 лет, а женщины — на 11 лет.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ получил награду ВОЗ за борьбу с табакокурением.