https://static.news.ru/photo/24887ca0-5f04-11ea-9019-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Американские и британские учёные нашли способ сохранения когнитивных способностей человека до глубокой старости. Для этого нужно сократить потребление углеводов. Причём рыбная или мясная диета с салатом способны обратить вспять негативные изменения даже у людей в возрасте.

Исследователи разработали систему биомаркеров. Она учитывала как нейрокогнитивные, так и физиологические параметры, например, резистентность к инсулину. Главным среди них был фактор стабильности мозговой нейросети. Эксперименты показали, что этот биомаркер старения мозга коррелирует с преимущественным видом «топлива», которое использует организм в метаболических процессах: глюкоза уменьшает, а кетоны увеличивают стабильность.

Мы думаем, что с возрастом мозг начинает терять способность эффективно метаболизировать глюкозу, вызывая медленное голодание нейронов. Более эффективный источник «топлива» в форме кетонов может обеспечить мозг большей энергией. Даже у молодых людей эта добавленная энергия приводит к стабилизации мозговых сетей, — говорят авторы работы.

В исследовании приняли участие около тысячи человек в возрасте от 18 до 88 лет. Его результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ранее диетологи назвали полезные жиры, которые стоит употреблять диабетикам. Специалисты утверждают, что эти жиры не только безопасны для людей, больных диабетом, но и могут существенно улучшить состояние их здоровья, писал NEWS.ru.