Учёные выяснили, что вакцины от COVID-19 действуют на людей по-разному

Иммунная система каждого человека уникальна, поэтому каждый человек по-своему ощущает воздействие вакцины от коронавируса. Это сказывается как на переносимости препарата, так и на его эффективности, отмечают голландские учёные. Результаты их исследований опубликованы в журнале Cell Systems.

Учёные Утрехтского университета в Нидерландах измерили количество антител у ста человек. В группу вошли как пациенты c COVID-19, так и прошедшие вакцинацию. В итоге выяснилось, что среди привитых имеется достаточно большое количество людей с низким уровнем антител. Предполагается, что их иммунная система восприняла вакцину как-то иначе, нежели у других людей. Впоследствии их уровень антител может снизиться, что сделает их организм восприимчивым к вирусу.

При том, что все испытуемые получили одну и ту же вакцину, учёные не обнаружили ни у кого из них одинаковые профили антител. Специалисты пришли к выводу, что они оказывают значительное влияние на иммунную защиту против коронавируса. Получается, что кто-то из вакцинированных подвержен большему риску заражения, или реакция на введение препарата у них может протекать в более тяжёлой форме.

Ранее в Минздраве РФ рассказали, что только 2% россиян заболевают COVID-19 после прививки.

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