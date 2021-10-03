В Минздраве рассказали, сколько россиян заболевают COVID-19 после прививки

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Только 2% россиян, прошедших вакцинацию от коронавируса, заболевают COVID-19. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, большинство пациентов в стационарах больниц не делали прививку, пишет ТАСС.

Такое заявление чиновник сделал на форуме «Биотехмед».

Сегодня из числа вакцинированных заболевают 2%. Те, кто сегодня заболевает и попадает в стационары, в своём большинстве это невакцинированные, — рассказал Мурашко.

Также он предупредил россиян, что предстоящий сезон гриппа будет проходить тяжелее из-за распространения коронавируса. Он призвал сделать прививки от обеих инфекций.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России оставляют желать лучшего, несмотря на полную готовность инфраструктуры. По его мнению, причиной данной ситуации является недостаточно активная кампания по мотивации россиян вакцинироваться.

Согласно данным Минздрава, в России первый компонент вакцины получили свыше 49 млн человек. Полностью процедуру прошли порядка 40 млн граждан.