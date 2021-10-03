Мурашко призвал россиян привиться от гриппа

Глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил россиян, что предстоящий сезон гриппа будет проходить тяжелее из-за распространения коронавируса. Он призвал сделать прививки от обеих инфекций, сообщает ТАСС.

Это принципиально важно, сезон будет напряжённый, не нужно рисковать, — сказал министр.

Он добавил, что прививка от коронавируса важнее и её следует сделать в первую очередь. Однако защитой от гриппа также не следует пренебрегать.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что вакцинацию от COVID и гриппа необходимо проходить с интервалом не менее месяца. По его словам, прививаться следует уже сейчас, чтобы успеть получить защиту до эпидемиологического подъёма, который обычно приходится на конец осени.

В случае если человек заразился ОРВИ или гриппом, ему можно прививаться от коронавируса через две-три недели после выздоровления.

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский, в свою очередь, отметил, что вакцина от коронавируса не защищает от гриппа. Поэтому от него необходимо прививаться отдельно.