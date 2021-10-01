Врач рассказал, когда можно прививаться от COVID-19 после гриппа

Прививаться от COVID-19 после перенесённого острого заболевания гриппом или ОРВИ можно через 2–3 недели. Эти болезни не являются причиной для отказа от вакцинации. Об этом ТАСС рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Горелов отметил , что в этом году сезон гриппа начался очень рано, первые случаи заболевания фиксировались уже в августе, а в сентябре рост продолжился.

Так что нужно обязательно привиться от гриппа, особенно лицам из групп риска и детям, а также тем, кто уже переболел ковидом. При этом перенесённые ОРВИ или грипп — не причина отказываться от прививки от ковида. Ее можно делать спустя 2–3 недели после перенесённого острого заболевания, — сказал медик.

Он отметил, что заболевания гриппом и COVID-19 характеризуются серьёзным иммунным стрессом и чреваты комплексом отдалённых последствий, в результате чего люди становятся восприимчивы к другим инфекциям. При этом течение заболевания прогнозируется более тяжёлым.

Горелов призвал граждан вакцинироваться как от коронавируса, так и от гриппа. При этом он напомнил, что между прививками должно пройти не меньше месяца.

Таким образом, сейчас можно сделать прививку от коронавируса, после завершения полного курса вакцинации выждать месяц и затем привиться от гриппа. Основной рост заболеваемости гриппом обычно начинается в конце осени, так что если начать вакцинацию сейчас, то можно успеть получить защиту до эпидемиологического подъёма, — резюмировал специалист.

Ранее стало известно, что привитых «Спутником V» в Италии потребовали ревакцинировать.