Доктор Комаровский рассказал, защищает ли от гриппа прививка от COVID

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, может ли защитить от гриппа вакцина от коронавируса. В передаче «Итоги месяца» на Youtube медик объяснил, что уникальная особенность вакцинации — создание специфического иммунитета.

То есть вакцинация защищает только от той болезни, от которой вы сделали прививку. Всё! Вакцина от коронавируса защищает только от этого варианта COVID. Поэтому тема гриппа остаётся актуальной. И если у вас есть возможность, пожалуйста, и от гриппа привейтесь тоже, — призвал врач.

На вопрос телеведущего, не вредно ли прививаться и от гриппа, и от коронавируса, Комаровский ответил, что не стоит «так уж недоверчиво относиться к своему организму». Он напомнил, что мы в течение дня сталкиваемся с миллионами разных бактерий, выпив даже просто стакан воды. Кроме того, организм ежедневно создаёт миллиарды раковых клеток — мутаций, которые он сам же прекрасно и уничтожает. Поэтому несколько прививок для него не будут иметь никакого значения.

Ранее доктор ответил на вопрос, что лучше — переболеть или вакцинироваться. Врач сравнил антитела после болезни и после вакцинации с дракой в переулке.