В Минпромторге показали аппарат, способный подавлять коронавирус

В России разработали прибор, который может подавлять вирусы, в том числе и COVID-19. 15 минут его работы достаточно для обеспечения безопасности в течение суток. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, передаёт «Интерфакс».

Прибор не имеет аналогов в мире. Полторы недели назад он получил регудостоверение как медицинское изделие. Он своим излучением, абсолютно безвредным для человека, в пять раз менее мощным, чем излучение от ваших смартфонов, в течение 15 минут работы обеспечивает человеку в течение суток защиту от заражения коронавирусной инфекцией, — сказал Шпак на форуме «Микроэлектроника-2021», который проходит в Алуште.

Аппарат дистанционного подавления вирусов с помощью электромагнитного излучения получил название «Тор». Он был разработан в научном центре концерна «Гранит». Принцип действия прибора заключается в создании волнового антидота к спектру, который излучает РНК SARS-CoV-2. Утверждается, что такой способ волнового «зашумления» успешно подавляет коронавирус.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России оставляют желать лучшего, несмотря на полную готовность инфраструктуры. По его мнению, причиной данной ситуации является недостаточно активная кампания по мотивации россиян вакцинироваться, передаёт РИА Новости.