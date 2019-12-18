Американские учёные обнаружили, что время года, в которое человек рождается, может иметь гораздо большее влияние на здоровье, чем многие из нас думали прежде. В частности, оно может быть связано с повышенным риском смерти от сердечных заболеваний. Однако опрошенные NEWS.ru эксперты усомнились в выводах своих американских коллег, назвав это «фейком».

Учёные из США опубликовали в рождественском выпуске BMJ («Британский медицинский журнал») итоги своей многолетней работы, начатой в 1976 году. В исследовании приняли участие 116 911 женщин в возрасте от 30 до 55 лет. Все они каждые два года проходили анкетирование по вопросам здоровья и образа жизни. За 38 лет наблюдения (с 1976 года по 2014) скончалось порядка 43 000 участниц исследования, 8 360 из них умерли от острых сердечно-сосудистых патологий. Данные о причинах смерти брались из медицинских карт женщин. Были изучены связи между датами рождения и смерти, и их корреляция с причинами кончины. Учёные оценивали также семейную историю каждой из участниц исследования, экономические и социальные факторы.

Оказалось, что женщины, родившиеся весной и летом, значительно чаще умирали от болезней сердца и сосудов по сравнению с теми, кто появился на свет осенью и зимой. Эксперты предполагают, что это может быть связано с сезонными колебаниями в питании, в уровне загрязнения воздуха. Особо выделили такой фактор, как доступность солнечного света в период до рождения (беременность матери) и в раннем детском возрасте.

Не исключено, говорят сами исследователи в своей статье, что не все факторы влияния на состояние здоровья были учтены. Несмотря на это, считают они, репрезентативность выборки, длительный период наблюдений и подробная информация об образе жизни, семейной истории, финансовой состоятельности и положения в социуме даёт все основания доверять полученным результатам.

Предыдущие исследования в северном полушарии выявили связь между рождением весной-летом и более высоким риском смерти, пишет издание The Sun. К югу от экватора наблюдалась обратная картина.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Генетик, заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, Евгений Лильин рассказал, что в России существует «множество фейков» на тему того, что за месяц до дня рождения у человека появляются какие-то болезни и портится настроение.

До сего дня никаких научных подтверждений этому не было. Перед днём рождения человека обуревают горестные мысли о том, что жизнь коротка, что прожит ещё год, и ты стал на год ближе к могиле. Всё это может испортить настроение. Но повлиять на смертность — нет. Это фейк. Евгений Лильин генетик, заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН генетик, заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН

Учёный предположил, что высокая смертность у стариков в дни юбилеев может быть связана со стрессами.

Пожилые люди переживают по поводу празднования: надо организовать торжественный ужин, придёт ли этот, уйдёт ли тот, обеспечат ли меня этим? Очень много переживаний и волнений, это может привести к сердечному приступу с самыми печальными последствиями, — пояснил Лильин.

Кардиолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Кремнёв, уточнил: в России такого рода исследований не проводилось. По смертности от сезона к сезону статистики нет, но очевидно, что экстремальная летняя жара приводит к увеличению количества смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Врач перечислил основные факторы риска смерти от сердечного приступа: это высокий холестерин в крови, повышенное давление, избыточная масса тела, курение, частые стрессы.

К большим факторам риска в возникновении сердечных катастроф относятся также неправильное питание — менее 400 грамм овощей в день. Это международные рекомендации, их следует соблюдать. Кроме того, сердечных катастроф (летальных исходов. — NEWS.ru) бывает больше в дни, когда меняется атмосферное давление и происходят магнитные бури. Особенно много их среди тех, кто уже перенёс ранее инфаркт или инсульт. Юрий Кремнев кардиолог, заслуженный врач России кардиолог, заслуженный врач России

Юрий Кремнёв посоветовал метеозависимым людям следить за прогнозом погоды и принимать соответствующие профилактические меры. О связи между датой рождения и смертностью специалист рекомендует забыть до тех пор, пока такого же рода исследования не проведут российские учёные.