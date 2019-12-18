Американские учёные обнаружили, что время года, в которое человек рождается, может иметь гораздо большее влияние на здоровье, чем многие из нас думали прежде. В частности, оно может быть связано с повышенным риском смерти от сердечных заболеваний. Однако опрошенные NEWS.ru эксперты усомнились в выводах своих американских коллег, назвав это «фейком».
Учёные из США
Оказалось, что женщины, родившиеся весной и летом, значительно чаще умирали от болезней сердца и сосудов по сравнению с теми, кто появился на свет осенью и зимой. Эксперты предполагают, что это может быть связано с сезонными колебаниями в питании, в уровне загрязнения воздуха. Особо выделили такой фактор, как доступность солнечного света в период до рождения (беременность матери) и в раннем детском возрасте.
Не исключено, говорят сами исследователи в своей статье, что не все факторы влияния на состояние здоровья были учтены. Несмотря на это, считают они, репрезентативность выборки, длительный период наблюдений и подробная информация об образе жизни, семейной истории, финансовой состоятельности и положения в социуме даёт все основания доверять полученным результатам.
Предыдущие исследования в северном полушарии выявили связь между рождением весной-летом и более высоким риском смерти,
Генетик, заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, Евгений Лильин рассказал, что в России существует «множество фейков» на тему того, что за месяц до дня рождения у человека появляются какие-то болезни и портится настроение.
До сего дня никаких научных подтверждений этому не было. Перед днём рождения человека обуревают горестные мысли о том, что жизнь коротка, что прожит ещё год, и ты стал на год ближе к могиле. Всё это может испортить настроение. Но повлиять на смертность — нет. Это фейк.
Учёный предположил, что высокая смертность у стариков в дни юбилеев может быть связана со стрессами.
Пожилые люди переживают по поводу празднования: надо организовать торжественный ужин, придёт ли этот, уйдёт ли тот, обеспечат ли меня этим? Очень много переживаний и волнений, это может привести к сердечному приступу с самыми печальными последствиями, — пояснил Лильин.
Кардиолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Кремнёв, уточнил: в России такого рода исследований не проводилось. По смертности от сезона к сезону статистики нет, но очевидно, что экстремальная летняя жара приводит к увеличению количества смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Врач перечислил основные факторы риска смерти от сердечного приступа: это высокий холестерин в крови, повышенное давление, избыточная масса тела, курение, частые стрессы.
К большим факторам риска в возникновении сердечных катастроф относятся также неправильное питание — менее 400 грамм овощей в день. Это международные рекомендации, их следует соблюдать. Кроме того, сердечных катастроф (летальных исходов. — NEWS.ru) бывает больше в дни, когда меняется атмосферное давление и происходят магнитные бури. Особенно много их среди тех, кто уже перенёс ранее инфаркт или инсульт.
Юрий Кремнёв посоветовал метеозависимым людям следить за прогнозом погоды и принимать соответствующие профилактические меры. О связи между датой рождения и смертностью специалист рекомендует забыть до тех пор, пока такого же рода исследования не проведут российские учёные.
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