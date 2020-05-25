Учёные считают маловероятным распространение COVID-19 через кондиционеры

https://static.news.ru/photo/e00f949a-9e8d-11ea-8632-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Риск распространения коронавируса через системы кондиционирования крайне низок. Об этом заявили испанские учёные.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследователей Испанского общества охраны окружающей среды (SESA) и Испанского общества здоровья населения и управления здравоохранением (SESPAS), вероятность того, что вирус проникает в систему кондиционирования воздуха и распространяется через неё, невелика. Но при этом всё равно нужно поддерживать нужную вентиляцию и высокое качество воздуха.

Испанские учёные признают, что данная проблема недостаточно изучена. Но при этом подчёркивают, что размножение вируса невозможно нигде, кроме человеческих клеток, поэтому разговоры о высоком риске распространения инфекции через системы кондиционирования они называют «спекулятивными».

Как писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре сообщили, что коронавирус не может жить в кондиционерах и системах вентиляции и распространяться через них.