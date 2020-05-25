Учёные считают маловероятным распространение COVID-19 через кондиционеры

Риск распространения коронавируса через системы кондиционирования крайне низок. Об этом заявили испанские учёные.
Как
Испанские учёные признают, что данная проблема недостаточно изучена. Но при этом подчёркивают, что размножение вируса невозможно нигде, кроме человеческих клеток, поэтому разговоры о высоком риске распространения инфекции через системы кондиционирования они называют «спекулятивными».
Как писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре сообщили, что коронавирус не может жить в кондиционерах и системах вентиляции и распространяться через них.
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