Роспотребнадзор: коронавирус не живёт в кондиционерах и системах вентиляции

https://static.news.ru/photo/f6bd3822-911e-11ea-a229-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирус не может жить в кондиционерах и системах вентиляции и распространяться через них. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Этим COVID-19 похож на другие респираторные вирусы, цитирует заявление ведомства «Интерфакс».

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, что активность коронавируса SARS-CoV-2 зависит от температуры. Согласно данным ведомства, коронавирус плохо переносит тридцатиградусную жару. Полная дезактивация вируса происходит при температуре 70 градусов. Однако COVID-19 может сохраняться в тканях тела умершего человека, потому необходимо избегать прямых тактильных контактов с телом погибшего, писал NEWS.ru.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,8 млн человек, погибли свыше 269 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 8 мая общее число инфицированных достигло 187 859 (+10 699 за последние сутки), 26 608 пациентов выздоровели (+2805 за последние сутки), умерли 1723 человека (+98 за последние сутки). В Москве 98 522 заболевших (+5846 за последние сутки), выздоровели 10 256, умерли 956.