https://static.news.ru/photo/9121a4ae-1a99-11ea-bb63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учёные из Австралии предложили вариант средиземноморской диеты, которая подойдёт тем, кто не может отказаться от мясных блюд.

В мире считается, что средиземноморская диета — самый здоровый вариант питания. Она включает в рацион оливковое масло, фрукты, овощи, орехи, бобовые, семена, пасту и крупы, цельнозерновой хлеб, умеренное потребление морепродуктов, рыбы и красного вина, сообщает журнал Nutrients.

В Австралии, которая славится большими объёмами потребления мяса, создали модифицированный вариант средиземноморской диеты. Он включает потребление порядка 250 граммов нежирной свинины в неделю.

Согласно результатам исследования, у людей, которые придерживались средиземноморской диеты с нежирной свининой, улучшилось психологическое и эмоциональное состояние по сравнению с теми, кто придерживался диеты с низким содержанием жиров.

Как ранее писал NEWS.ru, Роспотребнадзор призвал людей старшего возраста ограничить потребляемые калории. Это необходимо для поддержания здорового образа жизни, пояснили в ведомстве.