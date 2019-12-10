Учёные из Австралии предложили вариант средиземноморской диеты, которая подойдёт тем, кто не может отказаться от мясных блюд.
В мире считается, что средиземноморская диета — самый здоровый вариант питания. Она включает в рацион оливковое масло, фрукты, овощи, орехи, бобовые, семена, пасту и крупы, цельнозерновой хлеб, умеренное потребление морепродуктов, рыбы и красного вина,
В Австралии, которая славится большими объёмами потребления мяса, создали модифицированный вариант средиземноморской диеты. Он включает потребление порядка 250 граммов нежирной свинины в неделю.
Согласно результатам исследования, у людей, которые придерживались средиземноморской диеты с нежирной свининой, улучшилось психологическое и эмоциональное состояние по сравнению с теми, кто придерживался диеты с низким содержанием жиров.
Как ранее писал NEWS.ru, Роспотребнадзор призвал людей старшего возраста ограничить потребляемые калории. Это необходимо для поддержания здорового образа жизни, пояснили в ведомстве.
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