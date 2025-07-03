Готовлю на мангале узбекские «Три пальца» — на аромат сбегаются даже соседи

Когда хочется настоящего ароматного шашлыка — готовятся «Три пальца». Этот рецепт пришел из Узбекистана, и в нем есть особая хитрость: мясо нанизывается сразу на три шампура, отсюда и название. Блюдо получается сочным, ароматным и тающим во рту.

Для этого берутся длинные полоски баранины и курдючного жира. Мясо слегка солится, перчится и наматывается зигзагом сразу на три шампура — так оно лучше прожаривается и не пересушивается. Жарить нужно на умеренном жаре, часто переворачивая. В итоге — аппетитная поджаристая корочка снаружи и сочное мясо внутри.

Такой шашлык особенно хорош с лавашом и маринованным луком. Запах во время жарки сносит крышу — соседи будут точно у ворот!

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.